ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子英国代表選手の暴言で、英公共放送局「ＢＢＣ」が謝罪した。英紙「サン」によると、それは１３日に行われた１次リーグの韓国戦で起きた。英国では「ＢＢＣ」で中継されていた。韓国が優位に試合を進める中、英国の選手たちにフラストレーションがたまり、敗色濃厚になると、放送禁止用語を発してしまい、そのまま中継で流れてしまったのだ。メイン解説者のスティーブ・クラム氏は「少しイ