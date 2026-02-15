岐阜県養老町で15日、交差点を渡っていた自転車の男性をひき逃げしたとして、61歳の会社員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、養老町の会社員・山田史郎容疑者(61)です。警察によりますと、山田容疑者は15日午前9時過ぎ、養老町三神町の信号のない交差点で、自転車で渡っていた男性(60)を乗用車ではねてケガをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。男性は右足の脛の骨を折る重傷です。警察は、周辺での聞き取