夫の元妻が書いた年賀状を見て動揺してしまった愛梨さん。モヤモヤを共感してくれる友人の声に救われましたが、「夫婦の問題と親子関係は別に考えたほうがいい」という意見もあって…。愛梨さんは、良い妻にならなきゃというプレッシャーも感じていました。＞＞【まんが】元妻に嫉妬してしまいます