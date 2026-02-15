ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、距離スキーの男子３０キロリレーが行われ、ノルウェーが１時間４分２４秒５で優勝した。４走を務めたヨハンネスヘスフロト・クレボは今大会４個目の金メダル。通算９個として、冬季五輪の歴代最多記録を更新した。