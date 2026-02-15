インスタグラムで報告フィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法大）が15日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動に関する報告を発表した。投稿では「【ご報告】」との書き出しから「この度、今後の活動拠点を倉敷へ移す運びとなりましたので、ここにご報告申し上げます」と報告。千葉県船橋市のMFアカデミーから練習拠点を移すことを明らかにした。MFアカデミーでは、中庭健介コーチから指導を受けてきた渡辺。「