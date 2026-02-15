◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)予選4位通過の木俣椋真選手の父が、競技の観戦を終えてインタビューに応えました。木俣選手はこの日、1回目73.18点で5位と好発進すると、2回目はさらに得点を上げて80.83点。4位で決勝進出を決めています。息子の滑りを問われ「1本目もよかったが、2本目もさらに点数を上げていて、上位の方で決勝進出できたのでよかった」