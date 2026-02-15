FAカップ4回戦、マンチェスター・シティは英4部相当のリーグに所属するサルフォード・シティと対戦した。先制したのはシティだ。6分にラヤン・アイト・ヌーリが相手のOGを誘発。さっそくゴールネットを揺らし、ここからゴールショーになるかと思われたが、得点を重ねられず。追加点を挙げたのは終盤81分、マーク・グエイのゴールだった。アーリング・ハーランド等の主力を休ませたこともあってピリッとしないシティにサルフォード