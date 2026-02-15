中国の王毅外相は14日、ドイツで開かれている国際会議で日本について「軍国主義の亡霊がいる」と批判しました。ドイツで開かれている「ミュンヘン安全保障会議」に出席した王毅外相は、高市首相のいわゆる“台湾有事”をめぐる発言について「中国の主権や戦後の国際秩序への直接的な挑戦だ」と批判しました。その上で「日本は台湾に対する侵略、植民地支配の野心が消えておらず軍国主義の亡霊は去っていない」と主張し「良識のある