巨人は１５日、今季初の対外試合となる広島との練習試合（沖縄・那覇）に２―４で敗れた。試合後、阿部慎之助監督（４６）は「勝敗じゃないと思います。沖縄（キャンプ）は『結果と内容』だと言っていますので」と強調した。「今日も成功も失敗もあったと思いますけど、それをすべて収穫にしてほしい」と前向きに総括。「とにかく、どうやって自分が貢献するのか、自分の立ち位置、立場はどうなのかを十分に理解する期間にしてほ