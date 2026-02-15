◇オランダ1部フェイエノールト1―0ゴーアヘッド・イーグルス（2026年2月15日オランダ・ロッテルダム）フェイエノールトの日本代表FW上田綺世がホームのゴーアヘッド・イーグルス戦で2試合ぶりに復帰した。前節8日のユトレヒト戦を負傷欠場。具体的な患部や負傷の程度が明かされず、ファンペルシー監督が13日の会見でも起用の明言を避けるなど状態が懸念されていたが、先発メンバーに名を連ねると不安を感じさせない動きで