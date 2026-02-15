ウクライナのゼレンスキー大統領は2月14日、ミュンヘン安全保障会議で行った演説で、「米国はしばしば、ロシアにではなくウクライナに対して譲歩を求める」と述べました。米国のトランプ大統領は13日、「ゼレンスキー氏は『行動を起こし』、ロシアと合意を達成せねばならない。さもないと好機を逃すことになる」と述べました。ゼレンスキー大統領は14日、同会議で司会者の質問に答えて、「トランプ氏からの圧力を『少しは』感じて