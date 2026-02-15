現地２月15日に開催されたオランダリーグ第23節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、ゴー・アヘッド・イーグルスとホームで対戦した。フィジカルの問題で前節のユトレヒト戦（１−０）を欠場した上田がスタメンに復帰、渡辺も先発となったフェイエノールトは14分、相手FWがタルガリンの右足首付近への足裏タックルで一発退場となり、数的有利となる。するとその５分後、ペナルティアーク付近で味方のパスを受