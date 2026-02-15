ゴーアヘッド・イーグルス戦で攻め込むフェイエノールトの上田（右）＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで15日、フェイエノールトの上田綺世はホームのゴーアヘッド・イーグルス戦で後半追加タイムまで出場した。渡辺剛はフル出場。試合は1―0で勝った。