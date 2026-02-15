ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。しんや（35）が初の決勝進出を決めた。帝京大ラグビー部でロックとして大学選手権を4連覇。19年7月期のTBSの連続ドラマ「ノーサイド・ゲーム」に出演するなどラグビー芸人として知られる。しんやは「新時代だ。初の決勝で同期の思いを背負って頑張ります。R−1グランプリの『R』はラグビーの『R』。それくらい