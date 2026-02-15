韓国代表にまたしても不運が重なった。ＫＢＯは１５日、来月開催の第６回ＷＢＣ代表に選出されていたウォン・テイン投手（２６＝サムソン）が負傷のため出場を辞退すると発表。代替選手としてユ・ヨンチャン投手（２８＝ＬＧ）の招集を決めた。精神的支柱として期待されたメジャーリーガーのキム・ハソン（ブレーブス）、ソン・ソンムン（パドレス）を早々に欠き、直近でもエース格とされていたムン・ドンジュ（ハンファ）が負