◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）が１５日、今季初の対外試合となる広島との練習試合に９回から登板。２安打無失点でアピールした。力強い直球を軸に２３球。西川に投じた外角低めへの直球は惜しくもボールとなったが、この日最速となる１５１キロを計測した。「この時期に１５１キロ出た」と手応えをつかみつつ「あれがストライクになるようにやっていかないと。全然まだまだ