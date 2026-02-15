ドイツで開かれたミュンヘン安全保障会議で、中国の王毅外相は、高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁について「中国の主権への直接的な挑戦だ」などと批判しました。これに対し、茂木外相は、その後のセッションで、「事実に基づくものではない」と反論した上で「日本は戦後、一貫して平和国家としての道を歩んできた」と強調しました。外務省によりますと、中国側に対し、外交ルートでも厳正な申し入れを行ったということです。ま