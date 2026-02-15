歌手の福山雅治さん（57）が愛知・名古屋市で14日、自身が監督も務めたライブフィルムの公開記念舞台挨拶に登場。現地のファンを沸かせました。『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』（公開中）は、2024年10月13日に福山さんの故郷・長崎にオープンした大型商業施設のこけら落としとして開催されたフリーライブ『Great Freedom』が映画化されたものです。■2日間ライブの翌日に舞台挨