NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第6回「兄弟の絆」は、制作統括の松川博敬が「この回を観てもらうために生まれたと言っても過言ではない」と太鼓判を押す最重要回だ（※）。大沢（松尾諭）の従者の荷に苦無（くない）を忍ばせ、疑いの目を向けさせたのは誰か。その“吟味”を行う小一郎（仲野太賀）に、信長（小栗旬）は1日の猶予で犯人が見つからなかった場合は、小一郎に大沢を斬れと命じるのだ。さらには鵜沼城で人質となってい