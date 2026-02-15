エールディヴィジ 25/26の第23節 フェイエノールトとイーグルスの試合が、2月15日20:15にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、アイメン・スリティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはティボ・バーテン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）らが先発