日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。西田凌佑（29＝六島）の復活勝利で、中谷潤人（28＝M・T）との再戦に期待が高まった。15日のIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦で、同級4位のブライアン・メルカド・バスケス（30＝メキシコ）に7回2分53秒、負傷判定で勝利。ジャッジ3人が69―64をつける