ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で五輪連覇に挑んだ平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位だった。ただ、大会前に複数箇所を骨折する重傷を負いながら強行出場。そのアスリートとしての覚悟と人間性に胸を打たれるファンが続出したが、競技中につけていた手袋の中の“秘密”がクローズアップされ、女性を虜にしている。にわかにスポットライトを浴びているのは平野の薬指だ。決