アウターを合わせると、着こなしがしっくりこない……。そんな40・50代に参考にしてほしいのが【ユニクロ】のアウターを使った、おしゃれさんのサマ見えコーデ。ベーシックでほどよくトレンドを押さえたアウターは、少しのバランス調整やインナー選びで、無理なくサマ見えが叶いそう。 カジュアル × きれいめで大人なバランスをキープ 【ユニクロ】「パフテックジャケット」\3