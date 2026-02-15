フリースタイルスキー男子モーグルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝の岐阜・温知小、池田中時代の同級生、陸上男子１５００メートル日本記録保持者（３分３５秒４２）の河村一輝（２８）＝トーエネック＝がスポーツ報知の取材に応じ、自身の競技に受ける刺激や当時の堀島との思い出を語った。（取材・構成＝手島莉子）モーグルで２２年北京五輪で銅メダルを獲得した堀島と、陸上１５００メートルで２１年に日本記録を樹立