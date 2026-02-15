女優でグラビアアイドルの矢野ななか(20)が、2月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】きわどい超ミニ！ぴったり白ニット 自身のSNSにオフショットなどを掲載。屋外ではしっかりとダウンジャケットを着込んで準備しており、寒空の下で多い撮影に挑んだ。岩場での腹筋がうっすらと見えるショット、黒のハイレグで横になるショット、超ミニの白ニットワンピ姿など寒さを感じさせない露出度の