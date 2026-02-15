【アディスアベバ＝笹子美奈子】アフリカでバレンタインデーの贈り物として、紙幣を花束に見立てた「札束ブーケ」が人気を博している。あまりの人気ぶりに、違法行為である「紙幣の損傷」に当たるなどとして使用禁止を求める事態になっている。札束ブーケは、小額紙幣を数十枚束ねて花束のように仕立てたもので、ケニアでは１０００シリング（約１２００円）から数万シリングで売られている。アフリカではバレンタインデーに恋