１４日の男子５００メートルで、新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６６で６位入賞した。ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の３３秒７７で優勝。森重航（オカモトグループ）は１０位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は１９位。女子団体追い抜き１回戦で、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の３人で臨んだ日本は全体２位で準決勝に進んだ。日本が２大会続けてメダル