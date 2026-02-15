◇女子ゴルフINTLOOPグループ・レディース・カップ第1日（2026年2月15日千葉・平川CC＝6419ヤード、パー72）2日間36ホールで争われるツアー外競技が開幕し、第1ラウンドがプロアマ戦形式で行われ、プロ4年目の皆吉愛寿香（25＝フリー）が3アンダー69をマークし単独首位に立った。ルーキーの倉林紅（20＝サーフビバレッジ）が2アンダー70で1打差の2位につけた。政田夢乃（25＝なないろ生命）はイーブンパー72で7位。青