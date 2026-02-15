1万6000人の頂点に立った日本一のイケメン中学生が、私生活での壮絶なモテ伝説と、すでに15人から告白を受けたという驚きの恋愛遍歴を明かした。【映像】「日本一かっこいい中学生」現在の姿＆小6にして美人すぎる妹2月15日放送の『ななにー地下ABEMA』では、「日本一のイケメン＆美少女が大集合！最強遺伝子の裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞスペシャル！」を開催。男子中学生ミスターコンでグランプリを受賞した園山弥凪（