【巨人＝那覇】スタンドから注がれる視線や声援にも動じず、ドラフト１位新人の竹丸和幸（鷺宮製作所）はひょうひょうとしていた。「普段と変わらずマウンドに上がれた」。広島との練習試合に先発し、２回２安打無失点、１三振。落ち着いたマウンドさばきが光った対外試合デビューだった。一回、いずれもボール先行の不利なカウントから２安打を許して一死一、二塁のピンチを招いたが、「出してしまったものはしょうがない。何