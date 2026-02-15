男子デュアルモーグルで金メダルを獲得したミカエル・キングズベリー＝リビーニョ（共同）最後の五輪で有終の美を飾った。フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで15日、キングズベリー（カナダ）が最大のライバル堀島を撃破し、新種目の初代王者となった。「この金メダルが本当に欲しかった」とかみしめた。今季はワールドカップ（W杯）で通算100勝を達成し、余勢を駆って五輪に乗り込んできた。12日のモーグルは僅差の銀