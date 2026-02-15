東京空港交通など各社は、羽田空港と千葉・幕張地区、亀有・小岩、津田沼を結ぶ路線で運賃を2月1日付で引き上げた。改定後の片道大人運賃は、小岩駅・一之江駅・葛西駅までが1,200円、亀有駅までが1,300円、津田沼までが1,400円、幕張・稲毛海岸駅・検見川浜駅までが1,500円、千葉までが1,600円。小児半額。羽田空港〜千葉・幕張地区、亀有・小岩、宇都宮線でダイヤ改正を同日付で実施する。1日あたり、亀有・小岩線は空港行きを2