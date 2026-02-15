7人組グローバルグループ・ENHYPENが14日、最新ミニアルバムの発売記念イベントを東京・港区の映画館で開催し、集まった約1000人のファンと交流しました。ENHYPENのメンバーたちはミニアルバムのコンセプトに沿って、“世界中を逃避中のヴァンパイア”という設定でステージに登場。収録曲『Stealer』のフルバージョン映像がサプライズで公開されるなど、会場は熱気に包まれました。■ジェスチャーをするコーナーなどで会場盛り上げ