ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハープパイプ、銅メダリストの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝が１５日、現地で会見を行った。金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、女子銅メダルの小野光希（２１）＝バートン＝ともに、メダル獲得の喜びを語った。４位の平野流佳との競技後の秘話を明かした。初の五輪舞台で銅メダル。山田は「嬉しい気持ち、（トリックを）決めきれなかった悔しい気持ちもあり、結構複雑な