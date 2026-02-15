今回、Ray WEB編集部はバイトでの困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・真鍋咲は大学生の傍ら、バイトリーダーをしています。ある日後輩のマナに店長に関する相談をされ……？マナから「どうにかしてください！」と言われた咲。この相談を店長に言うことになるのですが……？原案：Ray WEB編集部作画：あんころもちライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】自分の娘と同い年のアルバ