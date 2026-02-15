◇女子ゴルフ第8回アジア太平洋女子アマチュア選手権最終日（2026年2月15日ニュージーランドロイヤルウェリントンGC＝6362ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、7位から出た広吉優梨菜が5バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの73で回り通算5アンダーで日本勢最高の5位に入った。17位から出た岩永杏奈は79、22位から出た後藤あいは77を叩きともに6オーバーの23位だった。中嶋月葉は77で回り8オーバーで28位。佐藤涼