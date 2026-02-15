地元沖縄で初のキャンプに臨む巨人のリチャードが、複数安打をマークした。１打席目は腰砕けの３球三振に終わり、「大恥をかいた」と奮起。それ以降は力みのないスイングで、第２打席に右中間三塁打、第４打席には左前打を放った。打席に向かうと指笛が響き、歓声はひときわ大きい。「（応援が）すごく、手拍子も聞こえた。絶対に打たないといけないと打席に入った」と感謝していた。