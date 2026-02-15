男子30キロリレーガッツポーズしながらゴールに向かうノルウェーの最終走者ヨハンネスヘスフロト・クレボ＝テーゼロ（共同）15日のスキー距離男子30キロリレーはノルウェーが1時間4分24秒5で優勝した。クレボが今大会4個目の金メダルを獲得。通算9個目で、冬季の全競技を通じて史上最多を更新した。2位はフランス、3位はイタリア。日本は出場していない。（共同）