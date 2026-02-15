“冬コク”の終盤を盛り上げるハンデ重賞「小倉大賞典」が22日に行われる。レース当日はフリーアナウンサーの森香澄が表彰式のプレゼンターで登場。トークショーも行われ、場内の盛り上げにひと役買う。昨年は関東馬のロングランが豪快な差し切りを決め、勢いに乗って続くマイラーズCも制覇。今年も激戦必至のメンバーがそろった。ガイアメンテは雪辱の一戦となる。2番人気に支持された前走のスポニチ賞京都金杯はスタートで