中道改革連合の小川代表は１５日のＮＨＫ番組で、憲法改正を巡り、具体的な条項を挙げて議論する必要があるとの認識を示した。小川氏は、内閣による衆院解散権や参院選の合区解消を例示し、「何のために、どの条項を、どのように改正したいのか、ブレイクダウン（分解）した議論をしてもらわないと（いけない）」と語った。改憲の賛否を巡る議論は「あまり意味がない」とも述べた。これを受け、同じ番組に出演した自民党の井