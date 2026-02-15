◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)オリンピック初出場の長谷川帝勝選手が逆転で決勝進出を果たし、インタビューに応えました。「一筋縄ではいかないなという状態ではあった」と振り返った長谷川選手。予選1回目は手を突く場面があるなど乱れ、21位。予選突破圏外となり「点数の出方とか見ていて、やっぱり難しいなというのが正直あった。スピードが走らなか