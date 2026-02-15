NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主演する俳優仲野太賀（33）が15日、大阪城の桜門正面にある豊國神社で行われた「豊臣秀長公慰霊祭」に出席した。慰霊祭後、取材に応じた仲野は8日の衆院選開票速報のため放送休止となり、この日放送された第6話「兄弟の絆」について語った。同ドラマは天下統一を果たした豊臣秀吉の弟秀長（小一郎）にスポットを当て、兄弟の絆とともにその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野、秀吉役を池松壮