【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、15日に放送された。明らかになった新事実と視聴者も騙した演出に反響が寄せられている。＜※以下ネタバレあり＞【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない人物に注目◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. りくりゅう 人気ゲームで安らぐ
- 2. 娘を母の前で殺害 店内は地獄絵
- 3. マリニン惨敗 父の行動に非難も
- 4. ミナミで3人刺し逃走 知人同士か
- 5. りくりゅう ミラノでの必需品
- 6. 自宅は賃貸 石田純一の転落劇
- 7. 道頓堀で3人刺される 17歳死亡
- 8. 30歳「実は超大物俳優の次男」
- 9. 火葬場で医療ミス発覚 特殊事件
- 10. 五輪コンドーム不足 前大会比較
- 1. 娘を母の前で殺害 店内は地獄絵
- 2. ミナミで3人刺し逃走 知人同士か
- 3. 道頓堀で3人刺される 17歳死亡
- 4. 火葬場で医療ミス発覚 特殊事件
- 5. 五輪コンドーム不足 前大会比較
- 6. 道頓堀で17歳殺害疑い 男を逮捕
- 7. 灯油にガソリン混入か 岐阜県
- 8. 鳥貴族デート誘われ…最悪の結果
- 9. 歯医者が絶対買わないドラスト品
- 10. 万引き イートインで食事中逮捕
- 1. 再雇用を選択「老害扱い」に絶望
- 2. 仙台市内で飲酒運転 県議が辞職
- 3. 高市首相「一日一生涯で働く」
- 4. まだ議員やってたのか ツッコミ
- 5. 中道新代表に辛辣「中身がない」
- 6. 韓前大統領が罷免の真相 解説
- 7. 山形県、投票率7連覇ならず 大雪で低下、知事も悔やむ
- 8. おなら出やすい体質 悩みに共感
- 9. 鉄道レアグッズ 呆れた強気価格
- 10. 氷弱点だから? ポケモン愛に感動
- 1. 韓国にうつ病が多い理由 分析
- 2. 大阪の事件受け、中国が呼びかけ
- 3. 6千年前の遺骨から未知のDNA
- 4. ドローン問題 韓国は立場逆転か
- 5. 欧州5か国、ナワリヌイ氏が「毒殺されたと確信」 露に生息していないカエルの猛毒検出か
- 6. イギリスで「40日間連続の雨」
- 7. 露、障害負った帰還兵増加で苦慮
- 8. 中国で大型連休 訪日客は減少か
- 9. 中国外相 日本が「主権侵害」
- 10. ナチス時代の五輪Tシャツに批判
- 1. 移動式オービスの恐るべき性能
- 2. 借金17億円から大逆転…きっかけ
- 3. 「格安SIMは遅い」嘘だった?
- 4. ミスドも丸亀も撤退 地元民嘆く
- 5. 多くの外国人が羨む日本の魅力
- 6. ドライアイス廃止→保冷剤に心配
- 7. 元局員 ロッテリア刷新の盲点
- 8. 損? おすすめしないクレカ5選
- 9. データセンター爆需で化ける銘柄
- 10. 確定申告で誤記入 何が起きる?
- 1. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
- 2. Type-Cを有線LAN化 変換ケーブル
- 3. 楽天 剰余金無配の理由を説明
- 4. Appleロゴの日本製TV 16万で落札
- 5. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 6. 未発表なSamsungの次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S12+」と「Galaxy Tab S12 Ultra」がIMEIデータベースに登録
- 7. NASA宇宙服素材採用で-196℃を断熱。防寒性抜群&汚れや水にも強い、進化した「エアジャケットWILD」
- 8. 公共交通機関だけを使ってある地点から別の地点までレースをするゲーム「Geo Racers」
- 9. Snapdragon 8 Elite搭載で薄型7.85mmの最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で発売に！型番「NX799J」が技適通過
- 10. 食材の鮮度キープ。カッター、ヒートシール機能搭載のポータブル真空パック機「Desiwind」
- 11. 肌にも地球にも優しい。自然の恵みを詰め込んだ希少な古代種『オーガニック茶色綿』100％のタオル
- 12. CTC×MRI、オール光ネットワークで分散型データセンターの検証を実施
- 13. Ryzen 9 5900HX搭載。SSD・メモリ増設可能なハイスペック小型PC「MOREFINE S500+」
- 14. 現役Uber配達員が警鐘「低単価が加速する」Uber Eatsの新インセンティブに潜む“仕組みの罠”
- 15. シンプルなデザインに巧妙なアイデアが満載。全スマホ&タブレット対応『SINEX マグネットスタンド』
- 16. 無料・軽量でプライバシー保護を重視したノート作成アプリ「NoteDiscovery」、LaTeX数式入力・Mermaidダイアグラム・スマートなタグ管理・カスタムテンプレート・コードハイライト表示などを搭載しセルフホスト可能
- 17. 週末の昼は自然豊かな場所でワインを楽しむ。多機能ワインバッグ「O’in Wine Bag」
- 18. 100種類のビット＋便利な20ツールも付属。ポケットサイズの超軽量コードレス電動精密ドライバー
- 19. ゲーミングシステムに映える近未来デザインと迫力の重低音。TWSスピーカー「MUZEN CYBERSHELL」
- 20. カシオ、オリジナル迷彩を採用した「G-SHOCK GA-2100CM」シリーズを発売
- 1. りくりゅう 人気ゲームで安らぐ
- 2. マリニン惨敗 父の行動に非難も
- 3. りくりゅう ミラノでの必需品
- 4. Sトラック宮田 まさかの失格に涙
- 5. 手荷物検査でアウト 心椛に反響
- 6. 敗れた平野歩夢の行動に反響
- 7. 平野歩夢泊め借金してパイプ作り
- 8. マリニン マイクに拾われた本音
- 9. フォーエバーヤング サウジ連覇
- 10. 鍵山を激励 韓国選手に感動の声
- 1. 自宅は賃貸 石田純一の転落劇
- 2. 30歳「実は超大物俳優の次男」
- 3. CD受け取らぬ木村拓哉に違和感も
- 4. 開園1時間で完売 TDS人気フード
- 5. 二宮 ボイトレは1回も「ない」
- 6. やす子のメンタル崩壊 岡村目撃
- 7. 結婚&妊娠発表 一般人扱いに怒り
- 8. 「ファン舐めすぎ」JRに批判噴出
- 9. 池松壮亮と河合優実が同棲状態か
- 10. 太田光の炎上 石丸伸二氏が私見
- 1. 夫と娘の方が年近い 再婚に葛藤
- 2. マック 期間限定ソースの魅力
- 3. 手島優 テレビ出演苦しかった
- 4. 空前の女性用風俗ブーム 背景
- 5. ユニクロC新作を正直レビュー
- 6. ガチガチ背中を解放 ストレッチ
- 7. 胸大きい後輩ばかり売れて病んだ
- 8. しまむらの喪服は神 女性を救う
- 9. 「十間坂」はなんて読む？神奈川県在住の人ならわかるかも…！
- 10. 風呂には入らず洗面台は吸い殻