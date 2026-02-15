◆ミラノ・コルティナ五輪▽デュアルモーグル（１５日・リビーニョ）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、モーグルで２大会連続銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルをつかんだ。昨年の世界選手権銀の種目で、エースは今大会２つ目のメダルを手にした。堀島は決勝後、テレビのインタビューに応じ、家族への思いを明かした。その中で「昨日オフがあったんですけど