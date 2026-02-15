◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人は１５日、那覇で今季初の対外試合となる広島戦を行った。「２番・右翼」でフル出場したドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝は７回無死満塁の守備で本塁へレーザービームを披露。二塁走者を刺すなどアピールした。「いい球がいってよかったです」と振り返った。５打席で２打数無安打も３四球を選び、選球眼も証明した。「走攻守全てにおいてまだまだ分からないとこ