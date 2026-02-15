「しなしな大根」をシャキッとさせるには？ 大根のおいしい季節です。1本まるごと買ったのはいいけれど、気づいたら冷蔵庫の中でしなしなになってしまったという経験をしたことがありませんか？ 今回は、そんな「しなしな大根」を復活させるワザをフィーチャー。救済措置としてぜひ覚えておいてください。 輪切りにして水につけるだけ 1. しなびた大根を皮をむかずに適当な大きさの輪切りにします。 2. ボウルに大根を入