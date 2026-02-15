松田龍平主演のテレビ朝日系ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」第６話が１３日、放送され、一ノ瀬洋輔（松田）が、高校時代の同級生で現在、人気女優として活躍する神林リカ（夏帆）と２２年ぶりに再会した。リカは夫の行動が怪しいので素行調査をしてほしい、と洋輔に依頼する。リカが「ちょっと一ノ瀬くんに似てるかも」と話した夫・タカシは「北の国から」の黒板五郎がかぶりそうな帽子に、ビン底メガネ、ゲジゲジ太