こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した銀河団「MACS J1149.5+2223」（以下「MACS J1149」）。しし座の方向、約50億光年先にあります。MACS J1149は、多数の銀河が重力で結びついている「銀河団」のひとつ。画像の中央付近で白く輝いているのは、巨大な楕円銀河の集まりです。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した銀河団「MACS J1149.5+2223（MACS J1149）」（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, C