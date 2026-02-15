ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。お笑いコンビ、さすらいラビーの中田和伸（34）が初の決勝進出を決めた。身長185センチ、一橋大卒の高学歴芸人として知られる中田は「本当に意外と言うか、まさか行けるとは。皆さんがよければ、僕をシンデレラボーイにしませんか」と笑顔を見せた。相方の宇野慎太郎（34）には、決勝進出を伝えていない。「勝