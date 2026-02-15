ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。お笑いコンビ、ななまがりの初瀬悠太（39）が初の決勝進出を決めた。相方の森下直人（39）も準決勝に進出していたが、6年ぶり2度目の決勝はならなかった。初瀬は「うれしいですね。森下と一緒に準決勝に出られたこともうれしかったです」と話した。コンビの2人とも「R−1グランプリ」「キングオブコント」「THE